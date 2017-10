Soirée émotion ce samedi dans Danse avec les stars.

Chaque candidat doit fouler le parquet de l’émission sur une chanson qui leur rappelle un moment important de leur vie. Une histoire pour chacun des dix candidats.

Alors que l’acteur espagnol Agustin Galiana - chouchou de cette huitième saison - évoque son arrivée à Paris et Arielle Dombasle son mariage avec Bernard-Henry Lévy, Sinclair a, quant à lui, dansé pour sa fille Nina, fruit de son amour avec Emma de Caunes.

Le tout sous le regard attentif de Christophe Dechavanne, co-animateur de la soirée au côté de Sandrine Quétier.

De son côté, notre compatriote Tatiana Silva a, une fois de plus, mis le feu sur le plateau. La présentatrice météo a choisi de danser sur What about us de Pink, une danse contemporaine en lien avec la perte de sa mère alors qu’elle n’était encore qu’une enfant. "J’ai eu beaucoup de moments où je me suis sentie très seule", explique Tatiana Silva au bord des larmes.

C’est dans une fine robe blanche que cette dernière a entamé "son combat avec elle-même" en dansant au bras de Christophe Licata. La Belge a fait des progrès et a réussi à absorber le jury dans son univers, même le redoutable Chris Marques à qui la prestation a fait penser à Emmanuel Moire, candidat d’une saison précédente. "Félicitations, avec vous quand il pleut, il fait beau !", lance, pour sa part, Christophe Dechavanne au moment d’annoncer les votes.

Avec un quadruple huit et le vote du public, le duo s’installe dans les premières places du classement.

C’est Vincent Cerutti, ancien présentateur de Danse avec les stars, qui est le premier candidat à quitter l’aventure. "Je suis devenu un autre homme en présentant cette émission. Mais vous avez vu le vrai Vincent Cerutti ces deux dernières semaines", explique celui qui avait dédié sa danse à Abbie, la fille qu’il a eu avec Hapsatou Sy, animatrice qui fait également partie des stars de cette saison.

La semaine prochaine, c’est Laurence Boccolini, animatrice du Maillon faible et de Money Drop, qui se collera à la co-animation de la soirée.