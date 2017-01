L’heure est au bilan pour la télévision belge. Le CIM a, en effet, publié le Top 100 des programmes les plus regardés par les Belges pendant l’année écoulée et, c’est sans surprise qu’on découvre que la RTBF domine les audiences avec 9 programmes placés dans le top 10 et 17 dans le top 20. Logique, le service public était le seul à détenir les droits de diffusion de l’Euro 2016. Le match qui vous a le plus fait vibrer ? Celui du 13 juin dernier opposant la Belgique à l’Italie qui a rassemblé 1.691.618 de téléspectateurs, soit 75,2 % de parts de marché.

Mais sans le foot…

… la tendance s’inverse ! En effet, si on zappe les programmes concernant l’Euro, on se retrouve uniquement avec des programmes de la maison d’à côté - en tout cas jusqu’à la trentième place du classement où l’on retrouve le film Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu qui a rassemblé 721.383 téléspectateurs sur La Une, le 12 septembre dernier.

Avec près de 900.000 téléspectateurs lors de la finale du 6 décembre, L’Amour est dans le pré est le leader incontesté des audiences. S’ensuivent, hors foot, l’émission spéciale du RTL Info (842.009 téléspectateurs) du 20 juin dernier et le dernier spectacle de François Pirette diffusé le jour de Noël (779.419 téléspectateurs). De bons chiffres qui confirment la place de RTL-TVI en tant que leader du divertissement sur la télévision belge. The Voice Belgique se retrouve loin derrière avec un pic d’audience de 610.340 téléspectateurs pour un blind.

Une série belge dans le Top 10

Si le classement des fictions et celui des séries sont majoritairement occupés par des programmes diffusés sur RTL-TVI, on note toutefois que la série belge La Trêve se place en septième position des séries les plus regardées derrière des géants américains comme NCIS, Enquêtes spéciales ( 1e ), Esprits Criminels (2e) ou encore Scorpion (3e).

En comptant les chaînes françaises…

Le classement des programmes les plus regardés par les Belges en 2016 aurait cependant un tout autre visage s’il tenait compte des audiences des chaînes françaises. TF1 et le concert des Enfoirés du 11 mars dernier viendraient alors se positionner en 1ère position du classement (sans Euro 2016) avec 907.847 téléspectateurs!