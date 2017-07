Peut-être ont-ils cette " petite chose en plus " qui les rend tendance ? En tout cas, plus les années passent et plus les personnalités belges sont approchées par le petit écran français. Parfois ça passe, parfois ça casse mais heureusement, dans les plupart des cas, ils en redemandent !

La preuve encore récemment avec Tatiana Silva, présentatrice météo de la RTBF qui est partie faire la pluie et le beau temps sur TF1. Un pas de géant pour l’animatrice qui se retrouve toutes les semaines sur la plus grande chaîne d’Europe. Au même titre que Stéphane Pauwels, animateur de RTL-TVI, avec Mytéléfoot (il est également chroniqueur sur les chaînes L’équipe et W9). Jean-Michel Zecca rempile, quant à lui, pour la période estivale sur RTL France avec une émission de cuisine quotidienne de 11 h à 12 h 30.

Du côté du service public, on note évidemment l’ascension fulgurante de Charline Vanhoenacker, présente toute la saison dans L’Émission politique de France 2.

Les absents de la rentrée

Certains animateurs belges manquent cependant à l’appel. On pense notamment à Julie Taton, qui n’a pas rempilé pour une troisième saison en tant que chroniqueuse dans Secret Story sur TF1, ou encore Sandrine Corman qui, après s’être essayée à plusieurs programmes (La France a un incroyable talent, Got to dance, Face à la bande, Top Chef, etc.), ne trouve, pour le moment, plus sa place sur le petit écran français. Le dernier projet en date, Hair, le meilleur coiffeur, a d’ailleurs connu un flop total.