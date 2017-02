On vous l’annonçait en exclusivité il y a quelques semaines : un nouveau programme d’humour - mettant à l’honneur plusieurs générations de comiques de notre pays - était en préparation pour le compte de RTL. La maison de production Everlasting (à qui on doit De quoi je me mêle ! mais aussi Un dîner presque parfait) en collaboration avec le Kings of Comedy vient de poser la première pierre à cette émission, inspirée d’un concept australien.

Pour l’heure intitulé Génération Comedy, le programme consiste en un grand quizz, sur fond d’humour où anciens et nouveaux humoristes s’affrontent. Selon nos informations exclusives, hier, un pilote - soit un numéro test - a été enregistré, en présence d’un public d’une centaine de personnes.

Plusieurs personnalités ont pris part à cette Génération humour, afin de réaliser les maquettes qui s’avéreront déterminantes pour la suite du projet. Parmi elles : Renaud Rutten, Zidani, Walter, Olivier Leborgne, Hervé Meillon ou encore Cécile Djunga (remarquée dernièrement dans un autre programme d’humour de RTL, Jokenation, et déjà sur la RTBF auprès des Taloche et à la présentation de Juste à temps).

Pour diriger tout ce petit monde et accorder tous les violons, deux chefs d’orchestre ont manié, chacun à leur façon, la baguette. Comme nous vous le révélions, Sophie Pendeville - très à l’aise dans les exercices comiques - était la présentatrice toute désignée.

Mais ce n’est pas tout : Thibaut Roland, chroniqueur à ses côtés dans De quoi je me mêle !, aurait lui aussi fait un essai à la présentation de ce nouveau programme. Le jeune pousse de RTL pourrait ainsi se voir confier pour la première fois les rênes d’une émission. Qui, si elle convainc la chaîne privée, devrait être mise sur antenne dans les prochains mois. Et ainsi fournir encore un peu plus le rayon humour de RTL-TVI (lire ci-dessous).