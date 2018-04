"Vous savez ce qu’on dit à une femme qui a déjà les deux yeux au beurre noir ? On ne lui dit plus rien. On vient déjà de lui expliquer deux fois." Qui aurait cru qu’un jour cette vanne vieille de mille ans aurait pu coûter à Tex sa carrière télévisuelle ? Pas le principal intéressé. Évincé de France 2 et de son émission des Z’Amours, émission de fin de matinée qu’il présentait depuis 17 ans, après avoir lâché cette blague jugée "sexiste" sur C8, l’animateur se confie à La Dernière Heure.