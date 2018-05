Les histoires d’amour, Tex en a connu un paquet aux Z’Amours, émission qu’il a présentée pendant 17 ans sur France 2 avant d’être évincé en décembre dernier à cause d’une blague douteuse. Cette sombre période - qui n’est pas finie puisqu’il réclamerait 1,2 million d’euros d’indemnités aux prud’hommes, selon son avocat Jérémy Assous - n’empêchera pas l’humoriste d’en raconter au plus grand nombre via les ondes de Bel RTL. En effet, le 10 mai prochain, Tex fera une escale dans les studios de l’Avenue Georgin pour co-animer Le Love Quizz en compagnie de Bérénice. Un retour en radio pour l’animateur qui espère faire travailler l’imaginaire des auditeurs.

La plus belle histoire d’amour "people" selon lui ? "Celle d’Arielle Dombasle et Bernard-Henri Lévy parce qu’elle est américaine, lui un philosophe français qui a ses propres idées. Leurs deux univers sont opposés. Il y a eu un choc culturel qui s’est créé et pourtant, ils sont toujours ensemble ", explique Tex qui tentera de faire gagner "une place pour assister au fameux mariage d’Harry et Meghan Markle en Angleterre aux auditeurs de Bel RTL."

Ce one-shot sur les histoires d’amour est un petit clin d’œil à l’émission que vous présentiez depuis 17 ans…

"Oui, clairement. On a su saisir le ballon en plein vol, je dirais. Ceci dit, je ne surfe pas sur mon éviction de France 2 en sortant mon livre Viré pour une blague, en voici 300 ou en montant sur scène avec Après les Z’Amours , les Z’emmerdes . Ce n’est pas de l’opportunisme. C’est parler de l’histoire qui accompagne ma vie depuis quelques mois."

Des mois après votre éviction, en voulez-vous encore à France Télévisions ?

"Non, j’ai d’ailleurs toujours remercié France 2 de m’avoir permis d’animer une émission comme les Z’Amours et de m’avoir fait confiance pendant 17 ans. Je ne comprends toutefois toujours pas pourquoi on m’a évincé de la sorte. J’ai toujours été un bon soldat, j’ai toujours fait ce qu’on me demandait mais comme tout le monde, je ne suis pas infaillible. C’est surtout à la boîte de production de l’émission que j’en veux. Une procédure est d’ailleurs actuellement en cours."

Vous venez de tourner le téléfilm À votre service pour TMC, chaîne du groupe TF1. Est-ce que cela veut dire qu’on vous verra bientôt à l’animation chez vos anciens concurrents ?

"Ce n’est pas dans les cartons mais rien n’est impossible. Tout ce que je peux dire c’est qu’en quittant les Z’Amours , j’ai récupéré un max de temps libre pour me consacrer à ma carrière d’animateur, de comédien et d’humoriste. Et je compte bien en profiter."