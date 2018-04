Adrien aux mains d’argent (showman surde Christine and The Queens) et la benjamine Soraya (16 ans) sont les demi-finalistes de l’équipe de Slimane. Sans surprises, ce sont Jeff (dixit Matthew) et Déborah (malgré une prestation un peu en dessous cette fois-ci) pour l’équipe de Bj Scott. Mais aussi Camille (jolie reprise d’Angèle sur) et Stéphanie (en clown de Pink) pour l’équipe de Vitaa continuent l’aventure. Enfin, dans l’équipe de Matthew, la toujours étincelante et attendue Valentine (sur un émouvantde Bronski Beat) et la toujours élégante Estelle (préférée à la royale Marie-Cécile) qui réalisait son premier piano voix surrestent ainsi « dans notre cœur de Pirate » pour la suite., glisse un Slimane aux larmes,Entre un quatuor de talents (Soraya, Sarah, Déborah, Estelle) en duo avec Dadju d’entrée de jeu sur son tube Bob Marley ou encore le quatuor de Bj avec ses talents (sur lede Jimmy Cliff) ou celui de Vitaa avec ses trois filles en combinaisons bleues et perruques blondes (sur son titre), ce quatrième Live fut explosif vocalement parlant. Sans oublier la venue du gagnant de la saison 6 de The Voice Belgique, Théophile Renier.(Tu ne sais pas, NDLR.)En plein milieu de l’émission, après un retour coulisses avec Cécile Djunga et avant la prestation de Sarah sur, la présentatrice Maureen Louys n’a pas su rattraper un fou rire entre elle, Bj et Slimane. Moment comique qui se retrouvera sûrement dans les bêtisiers. «dixit Bj Scott en personne.Si l’indémodable coach a joué les Top chef avec ses talents (7 burgers à faire en 30 secondes) ou fait rencontrer ses anciens talents du télécrochet (Renato et Laura notamment), Matthew a emmené les siens dans un studio professionnel d’enregistrement pour les mettre en condition d’artistes qui doivent composer un titre sur une journée. Vitaa alias « vitesse » a emmené ses talents tester leur stress sur le circuit de maîtrise automobile de Malmedy (cfr. notre reportage d'hier). Quand à Slimane, il les a emmené venir chanter avec lui -sur son titre Le vide- lors de son concert au Zénith de Paris. "Juste énorme!"Pour d’autres surprises (le retour des ex-coaches Cats on Trees) et d’autres guests surprises (comme Cœur de Pirate!), rendez-vous donc la semaine prochaine pour savoir qui seront les finalistes de cette septième saison. Et avant de savoir qui repartira avec un contrat chez Universal Music.Toutes les prestations sont à revoir sur la plateforme Auvio de la RTBF.