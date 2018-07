Les matches de la Coupe du Monde font partie des programmes que les téléspectateurs préfèrent suivre en direct sur Auvio. Avec plus de 100.000 vues en live sur la plateforme digitale de la RTBF, le huitième de finale Belgique/Japon a d’ailleurs fait un carton. En replay, toutefois, les rendez-vous du Mondial font davantage pâle mine. "Le football, c’est en live qu’on aime le vivre. En replay, on se penchera davantage vers des programmes moins fédérateurs, comme les séries, par exemple", explique Vincent Crabbé, directeur marketing et communication de la RTBF.

(...)