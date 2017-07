Si ces noms sont confirmés par TF1 dans les jours qui viennent, cela risque de faire beaucoup parler. Comme c’est déjà le cas sur les réseaux sociaux.

"Tout était convenu ainsi depuis le départ. Ma longue tournée, se terminant en fin d’année, m’empêchait de participer aux tournages des prochaines saisons… se justifiait récemment M.Pokora sur Instagram pour expliquer son départ du télécrochet. 2018 sera une année loin des plateaux TV pour moi afin de me concentrer sur mes futurs projets."

Public révèle donc que ce seront Nolwenn Leroy (pourtant enceinte de son premier enfant), le fraîchement marié Christophe Maé (le chanteur a donc enfin trouvé le bonheur) et le rappeur et interprète du tube Sapé comme jamais qui retourneront leur siège (ou pas) à la rentrée.

Maître Gims, paré comme jamais

"Si le succès ne m’avait pas ouvert les bras, je pense que j’aurais très bien pu tenter une aventure comme The Voice , nous confiait il y a un an Maître Gims. Être coach ne me déplairait pas non plus. J’ai un petit côté mentor. J’aime donner des conseils."

Selon le magazine Public, l’ex-membre de la Sexion d’Assaut devrait en effet coacher les chanteurs en herbe pour la septième saison. "J’aime beaucoup le concept de cette émission donc j’essaye de la suivre le plus souvent possible. La première fois que j’ai vu The Voice , j’ai trouvé que le concept était juste. Ce n’est pas une émission dans laquelle on peut être déstabilisé par le physique. On se base vraiment sur la voix et c’est quelque chose de bien."