Une ancienne candidate de The Voice France, a révélé sur le plateau de Morandini Live qu'il était possible de "tricher" dans The Voice! Comment? Payer une centrale d'appel 10.000 euros et obtenir un maximum de votes: "On peut donner 10.000 euros à une centrale d'appels pour que tu aies plus de votes pour toi", lui a expliqué son manager de l'époque.

Manon n'a pas souhaité le faire. "J'avais envie d'aller le plus loin possible grâce à mon talent", a poursuivi la chanteuse. Éliminée en demi-finale face à Amir, elle s'étonne de la situation de l'après The Voice pour certains gagnants : "Quand on voit des artistes qui gagnent certaines émissions et qui ne remplissent pas de salles et ne vendent pas de disques, pour moi c'est qu'il y a quelque chose de louche."

Toutefois, Manon a tenu à préciser qu'elle n'était pas en train d'accuser The Voice de tricherie : "Je n'ai pas la certitude que c'est appliqué dans The Voice. En tout cas, moi; on me l'a proposé quand j'étais dans l'émission."