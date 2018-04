C’est la dernière ligne droite avant la finale de The Voice Belgique. Au terme de la soirée de ce mardi, les quatre finalistes du télécrochet de La Une seront connus. La pression monte chez les candidats encore en lice mais également chez les coaches qui n’ont pas envie de voir partir leurs poulains.

Si les interprètes sont tous vêtus de noir, c’est avec tendresse que commence cette demi-finale. Adrien et Valentine, deux talents prometteurs, rejoignent Cœur de Pirate sur scène afin de partager Comme des enfants, le morceau qui a révélé l’artiste canadienne qui fête ses dix ans de carrière. “La Belgique est un des premiers pays où j’ai fait des concerts en Europe. J’ai toujours été très bien accueillie”, lance la chanteuse avant de féliciter ses partenaires.

Estelle ouvre le bal sur un déhanché de Beyoncé. Son I’m a single lady est à son image : “lumineuse et pétillante”, comme dirait Vitaa. C’est ensuite à Camille d’entrer en scène avec Tchikita. Outre l’interprétation maîtrisée du tube de Jul, la petite protégée de Vitaa a tenu à soigner la scénographie de sa prestation. L’effet désiré est obtenu, au point d’en “scotcher” BJ Scott. “Camille se réveille de plus en plus en live. […] C’est un vrai coup de cœur pour moi”, confie, de son côté, Vitaa.

Avant de passer à la suite de la compétition, Slimane présente, en exclusivité et accompagné de ses talents Adrien et Soraya, son nouveau single, Luna, au public. “J’ai écrit cette chanson dans ma chambre en pensant à une petite fille qui voulait vivre ses rêves”, explique l’ex-gagnant de The Voice, la plus belle voix qui annonce qu’il sera bientôt au cinéma dans Break, un film où il donne la réplique à Sabrina Ouazani.

Après un Unchain my heart bouleversant signé Jeff, Soraya offre certainement sa plus belle prestation de la saison sur Bang Bang. “Tu m’as cloué le bec”, lance Slimane qui avoue que la jeune femme fait partie de ses “plus belles rencontres artistiques”.

Tout au long de la soirée, de magnifiques prestations se sont enchaînées. Du Shake it off rythmé de la jeune Déborah au majestueux Oscar and the wolf d’Adrien en passant par l’envoûtant Comme un boomerang de Stéphanie (une première chanson en français pour la candidate de Vitaa) ou encore le sublime et très maîtrisé Believer de Valentine.

C’est au terme de cette demi-finale de haut niveau que les noms des quatre finalistes de la septième saison de The Voice Belgique ont été dévoilés. Il s’agit de Valentine, Stéphanie, Jeff et Soraya.