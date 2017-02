Quelques semaines après le retour de The Voice: Belgique sur la RTBF, c'est au tour de l'édition française de reprendre ses droits sur le mastodonte TF1. Si la chaîne privée tartine, à juste titre, depuis des semaines sur le sujet, que le jury est connu (Mika, M. Pokora, Florent Pagny et Zazie) et que le show s'annonce spectaculaire, l'occasion est belle, aussi, de rappeler que, ces dernières années, de nombreux artistes ont vu leur vie changer après leur participation au télécrochet de TF1.





Ainsi, la saison dernière, c'est Slimane qui a cassé la barraque, s'imposant, lui et son bonnet, dès les débuts de l'émission. Depuis, l'artiste estampillé TF1 est partout. Avant lui, d'autres chanteuses et chanteurs ont connu une belle réussite après leur passage sur le plateau de The Voice. Jugez-en plutôt: Louane, Claudio Capéo, Kendji Girac et Amir ont vu leur vie changer. C'est particulièrement vrai pour Claudio Capéo qui chantait encore dans le métro il n'y a pas si longtemps que cela.