Passé maître dans l'art de l'autopromotion, TF1 a balancé un premier extrait, sur antenne et sur le web, d'une audition à l'aveugle qui risque bien de vous donner des frissons vous mettre le poil...





Sur la courte séquence, on aperçoit les quatre jurés, à savoir Zazie, Mika, Florent Pagny et le petit nouveau, M. Pokora, en prendre plein les oreilles et être prêts à buzzer lors de la reprise, plutôt bluffante, de The Power of Love, de Frankie Goes to Hollywood.





The Voice, la plus belle voix reviendra pour une nouvelle saison ce samedi 18 février.