Les heures de Negan et de ses sbires sont-elles comptées ? Dans la bande-annonce de l'épisode de reprise de la saison 9, intitulé "Fighting for a Future", tout indique en effet que Rick et ses amis vont enfin se réveiller et partir à l'assaut du monstrueux bad guy de la saison.





Si le teaser ne montre pas grand chose de la suite de l'intrigue, il permet quand même de constater que Rick semble enfin être sorti de sa léthargie, que Carol devrait reprendre les armes et qu'Ezekiel devrait aussi participer à la chasse.





On peut donc imaginer que tout ce petit monde va se retrouver pour partir à l'attaque de Negan.





Après de trop longues semaines d'attente, The Walking Dead reviendra sur AMC le 12 février.