The Walking Dead: une bande-annonce qui en montre trop ? (VIDEO)

Télévision





Alors que The Walking Dead sera de retour à parti du 23 octobre sur AMC - comme quoi, l'automne, ça a aussi du bon -, une dernière bande-annonce de la série a été diffusée par le compte Youtube de la chaîne. Suite à cette diffusion, de nombreuses voix se sont élevées, estimant que le teaser en dévoilait bien trop sur la suite des événements.





bad boy de l'aventure, assassine froidement l'un d'entre eux. C'est là que le bât blesse pour de nombreux fans . Pour mieux comprendre, un petit retour en arrière s'impose. En fin de saison six, Rick et ses amis, à la merci de Negan, se retrouvaient bien mal embarqués. A genoux, ils attendaient simplement que le nouveaude l'aventure, assassine froidement l'un d'entre eux. C'est là que le bât blesse pour de nombreux





En effet, si la saison s'achevait sur ce suspense insoutenable, la bande annonce reprend, elle, juste après ce moment. Dans celle-ci, ojn peut clairement avoir la tête d'un personnage roux et moustachu être dévoré par une horde de zombie. Un seul des amis de Rick répond à cette description: le malheureux Abraham, qui trainait d'ailleurs déjà sa tristesse et son désarroi comme un boulet tout au long de la sixième saison. Il n'en fallait pas plus pour que les aficionados estiment que c'est bien lui qui s'est écroulé sous les coups de batte de Negan avant d'être donné en pâture aux zombies. Une théorie qui tient d'autant plus la route que le personnage est mort depuis quelques temps déjà dans les comics originels.





La série reviendra sur les écrans d'AMC dès le 23 octobre.