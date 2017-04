"Je suis honoré et motivé pour la suite", nous confie Théophile Renier au lendemain de sa victoire à The Voice Belgique. La journée n’a d’ailleurs pas été de tout repos pour le chanteur de 22 ans originaire de Chastre. Interviews à la chaîne, passages à la radio et à la télévision, les médias se l’arrachent. "On a été à bonne école avec The Voice. Depuis sept mois, on donne des interviews et on pose pour des shooting photos. La folie médiatique, ça fait partie du métier. Puis, ça montre qu’on est arrivés dans la cour des grands !"

Votre musique a-t-elle évolué depuis votre arrivée dans The Voice Belgique ?

"Ma musique n’a pas forcément changé. Mais, je suis beaucoup plus professionnel qu’avant. J’ai développé ma technique de chant, mon regard et ma façon de me présenter à un public."

Votre passion pour la musique, vous l’avez depuis quand ?

"Je fais de la musique depuis l’âge de 3 ans. Ce n’est d’ailleurs pas étonnant puisque toute ma famille fait de la musique à la maison. D’ailleurs, lors des fêtes de famille, on chante toujours ensemble."

Avant de monter sur scène lors de la finale, on vous a senti plutôt à l’aise…

"Il n’y avait pas vraiment de stress, mais plutôt de l’adrénaline. Une fois sur scène, je ne suis plus moi, c’est ma chanson qui occupe la scène. Je chante avec le cœur et j’adore les défis..."

Êtes-vous content d’avoir vécu cette aventure avec un coach comme Quentin Mosimann ?

"Absolument ! Je ne regrette pas du tout mon choix. Quentin m’a ouvert les yeux sur ma personnalité et sur un univers musical qu’il m’aide encore à développer aujourd’hui."

Il nous a murmuré qu’il comptait vous suivre pour la réalisation de ce premier album…

"Oui, on en a brièvement discuté hier après la finale. Aujourd’hui, on a débriefé et élaboré un plan de bataille pour que tout se déroule au mieux. Moi-même, j’ai déjà beaucoup d’idées. J’ai envie d’écrire de beaux textes en français qui laissent place à l’interprétation."

Est-ce que vous allez continuer vos études en sciences politiques que vous aviez entamées ?

"Suite à ma victoire dans The Voice Belgique, j’ai décidé de mettre mes études en suspens. Ça ne me fait pas peur pour la suite. La vie est longue et j’ai plus d’une corde à mon arc. Puis, je ne peux pas faire ça au public qui m’a suivi jusqu’ici et qui a voté pour moi. Je ne peux pas cracher sur cette opportunité."

Depuis votre passage à The Voice Belgique, vos fans clubs fleurissent sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous jouez de votre image de beau gosse ?

(rires) "Non, pas du tout ! J’ai participé à cette émission pour faire de la musique avant tout, pas pour me montrer."

Êtes-vous encore un cœur à prendre ?

"Oui, je suis toujours célibataire. Vous pouvez d’ailleurs donner mon numéro aux lectrices. C’est le 04…, non je déconne !" (rires)