"Si je fais trop de télé au détri­ment d’ac­ti­vi­tés plus nobles, c’est que je suis vénal, j’aime l’argent", confie Thierry Ardisson dans les colonnes du JDD, qui consacre une enquête à son busi­ness.

À 69 ans, la star du PAF et animateur de Salut les terriens ! sur C8 assume même son cachet mirobolant. "Je gagne entre 15.000 et 20.000 € par mois." Outre sa présence à l’écran, le mari d’Audrey Crespo-Mara possède aussi sa propre boîte de production, Téléparis, et sa société Nolita Cinema.

Parce qu’il "ne compte pas faire de l’antenne jusqu’à 87 ans !"