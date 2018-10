Taphophilie : voilà comment l’on nomme une passion ou un intérêt particulier pour les cimetières. Celle qui anime Thierry Luthers l’a amené à en visiter des centaines, partout en Belgique, à la recherche de tombes où reposent des gens connus. Il en a recensé des milliers, venus de tous les horizons - politiques, sportifs, musiciens, résistants, comédiens… - et les a réunis, pour l’éternité, dans Derniers domiciles connus, dont le troisième tome, consacré aux provinces de Namur et de Luxembourg, vient de paraître aux éditions Luc Pire. "On a déjà parlé de ces livres comme des Routard des cimetières", dit-il, un sourire dans la voix, à l’autre bout du fil . "Le premier tome, sur la province de Liège, est sorti à la Toussaint 2017, quelques mois plus tard, est paru celui sur la région Bruxelloise et il y en aura d’autres puisque j’ai une banque de données d’à peu près 8.000 noms. Le prochain sera consacré au Brabant Wallon", explique le journaliste, historien de formation. "Namur et Luxembourg, ce sont deux provinces où il y a beaucoup de personnalités très intéressantes. Comme le poids de la tradition catholique y est encore très présent, on continue de beaucoup inhumer. J’y ai découvert beaucoup de personnalités politiques de premier plan, dont Hubert Pierlot, qui était Premier ministre au moment de la guerre. Il y a aussi pas mal de peintres…"

Il y a aussi des histoires assez incroyables, comme celle de Fernand de Montigny…

"… que personne ne connaît. Il est enterré à Rhisnes. Ce type a été médaillé olympique en escrime et en hockey, ce qui n’est déjà pas banal. Il a été médaillé à Anvers, en 1920, dans un stade qu’il avait conçu lui-même puisqu’il était architecte !"

(...)