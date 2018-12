Si les auditeurs retrouvent Tout s’explique sous forme de chroniques à la radio, il n’est pas exclu que celles-ci se transforment, dans le futur, en véritable émission. "On y a pensé mais, finalement, on a préféré se concentrer sur le format des chroniques que l’on trouvait intéressant . On met l’idée de l’émission dans un coin de notre tête", explique Thomas Van Hamme qui avoue avoir un planning déjà bien serré.

Entre la présentation de Tout s’explique à la télévision, celle des Musiques de ma vie, tous les samedis sur Bel RTL, et le tournage, avec Julie Taton, du nouveau numéro de La Décision.

L’animateur retrouve également les joies du petit matin à la radio en prenant les commandes de La Matinale Bel RTL lorsque Bérénice est en vacances. "C’est un joli clin d’œil à la présentation de la matinale que j’ai pu faire pendant des années", confie celui qui affirme que la direction de Bel RTL " n’avait pas pensé à lui pour reprendre la matinale à la rentrée dernière".