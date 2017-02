Lors de ce troisième épisode de Top Chef, sept candidats ont été envoyés en épreuve de la dernière chance.



Tous les membres de la brigade d’Hélène Darroze se sont retrouvés avec Frank et Jérémie, de l’équipe de Philippe Etchebest et Alexis de la brigade de Michel Sarran.

Pour garder leur place dans la compétition, les candidats ont réalisé un dessert selon le thème "faites craquer les chefs". Ils devaient créer une couche craquante à briser lors de la dégustation.

Jérémie, avec une sphère en chocolat accompagnée de butternut et de noix de pécan, a été le premier sauvé. Alexis, avec un rocher exotique et un caramel passion, a pu rejoindre l'équipe de Michel Sarran, qui se retrouve au complet. Kelly, avec une opaline sur un méli-mélo de fruits exotiques, et notre compatriote Maximilien (qui avait fait le show lors de l'épreuve de la boîte noire, à voir dans la vidéo ci-dessous), avec une meringue sur des fruits rouges au vin chaud, ont tous les deux convaincu les juges.



En ballottage, Giacinta, Franck et Thomas ont paniqué en se voyant si proche de l'élimination. Et c'est finalement le plat de Thomas qui n'a pas été retenu par les chefs qui ont jugé son craquant trop facile et sa technique trop faible pour continuer.

Le départ de Thomas est un coup dur pour la chef Darroze qui perd son premier "brigadier". Elle tentera de comprendre pourquoi toute son équipe s'est retrouvée en dernière chance.

Pour Franck, se retrouver en ballottage fut une grosse claque, lui qui avait été perçu comme favori par les chefs. "C'est une sonnette d'alarme", l'a averti le chef Etchebest. Le candidat, chef en Chine, devra se ressaisir s'il ne veut plus être sur la touche à la prochaine épreuve.

Pour les bonnes nouvelles, notons que nos chefs Belges Julien et Maximilien font toujours partie de la compétition et semblent avoir trouvé leur rythme. Julien a notamment impressionné Jean-François Piège en reconnaissant sa chips de tendon dans la boîte noire.