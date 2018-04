Ils étaient quinze au départ et ils ne sont plus que deux. Après des semaines de compétition, la neuvième saison de Top Chef connaît ses finalistes : Victor et Camille, deux candidats aux univers distincts mais à la rage de vaincre identique. L’autre point commun des deux hommes : leur chef de brigade, Philippe Etchebest, qui prend donc sa revanche sur l’année dernière en emmenant un de ses poulains à la victoire (c’est Jeremie Izarn, protégé de Michel Sarran, qui avait remporté la saison 8 face à un candidat de la brigade de Philippe Etchebest). Un duo d’office gagnant qui réjouit, sans surprise, le Meilleur Ouvrier de France. " C’est qui le patron ? ", lance d’ailleurs ce dernier au terme de la demi-finale, lundi dernier. Assurément, ça ne peut être que lui…

