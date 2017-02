Le thème de la deuxième épreuve était le trompe-l'oeil et tous les candidats se sont battus pour proposer le meilleur à leur chef de brigade qui devait décider, uniquement au visuel, qui de ses deux candidats irait rejoindre les autres en dernière chance ou ferait goûter son plat au chef Yann Brys.

A l'issue de cette épreuve, c'est Guillaume, membre de la brigade de Michel Sarran, qui a séduit le chef à la dégustation avec son œuf sur le plat. Une recette qui a également séduit les internautes.

Le mono-produit

Les huit candidats envoyés en dernière chance se sont affrontés autour du thème du mono-produit, devant se concentrer sur un produit unique en le travaillant de différentes manières. Les chefs ont départagé les candidats lors d'une dégustation à l'aveugle, c'est-à-dire qu'un chef de brigade risquait d'éliminer l'un de ses candidats. Au terme de l'épreuve, David et Carl étaient les derniers en lice et c'est finalement David qui a été sauvé avec son assiette de champignons, malgré son comportement qui n'a pas plu aux chefs. En effet, David a critiqué le choix de produit d'un candidat, une remarque déplacée selon les chefs. "On ne peut pas parler comme cela. C'est une attitude qui n'est pas acceptable sur Top chef. Il va falloir qu'il se calme très rapidement", a déclaré Michel Sarran face caméra. David a été averti, il doit changer d'attitude s'il veut continuer l'aventure.

Pour Carl, qui avait choisi de travailler la pomme, quitter la compétition fut difficile. Le gagnant d'Objectif Top Chef, qui est le seul à ne pas être cuisinier professionnel, n'a pas pu retenir ses larmes face aux chefs et leurs compliments. "C'était déjà un miracle que je sois là. Je n'ai qu'une seule appréhension. Je vais devoir appeler mon fils et lui dire que je rentre", a confié le candidat. Philippe Etchebest tenait tout de même à l'encourager: "Tu n'as pas à rougir. Tu es le seul à ne pas être professionnel. Et tu as tenu tête. Alors vas-y fonce et ne lâche jamais!"

Le coup de gueule de Franck

Alors qu'il réalisait une tomate farcie en trompe-l’œil, Franck, candidat de la brigade de Philippe Etchebest, s'est énervé sur les autres candidats. Il avait placé des aliments dans une cellule froide mais celle-ci était souvent ouverte par les autres, ce qui ne permet pas de garder une température stable. "Refermez cette putain de cellule... Arrêtez d'ouvrir cette putain de cellule, vous me fatiguez", a crié Franck sous le coup de l'énervement. Et il n'a pas su se calmer. Le cuisinier qui travaille en Chine a même insulté d'autres candidats: "Putain, vous êtes des enculés tous les deux avec vos cellules".

Ce comportement n'a pas échappé au chef Etchebest, qui a rapidement mis les choses au point avec Franck. "Attention au comportement et aux propos que tu peux tenir. Ce que tu as dit, cela je ne l'accepte pas. Il faut se calmer. Tu peux être le meilleur du monde mais si tu as un comportement qui ne me convient pas où qui n'est pas exemplaire, cela je ne l'accepterais pas. Il faut respecter les autres", lui a averti le chef. Décidément, cela fait deux candidats qui ne savent faire attention à leurs propos.

Ce deuxième épisode était donc plutôt agité mais nous permet de mieux connaître le caractère et les spécialités de chaque candidat.

Et la très bonne nouvelle c'est que nos deux Belges sont toujours dans la compétition! Maximilien et Julien ont su sauver leur peau car ils ont séduit leur chef de brigade. Rendez-vous lundi prochain pour suivre leur évolution dans l'émission.