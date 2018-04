, ce lundi soir. M

ais, au terme de cette demi-finale, seuls deux candidats ont été sélectionnés pour la dernière ligne droite de l’aventure, Victor et Camille. Après une fin de parcours assombrie par quelques faux pas, Adrien est donc contraint de rendre son tablier. L’Auvergnat, qui a fièrement défendu la cuisine du terroir, a notamment déçu les chefs sur le pithiviers, plat qu’il avait lui-même imposé à ses deux adversaires lors de la dernière étape de cette demi-finale.

Ils étaient trois à se disputer une place pour la finale de

Lors de l’annonce des résultats, la déception se lit sur le visage du candidat qui n’arrive pas à retenir ses larmes. "Ça ne me ressemble vraiment pas de pleurer", explique le dernier poulain de la brigade de Michel Sarran. "Je ne suis pas finaliste mais je ne perds pas mon objectif d’aller chercher les étoiles."

Du côté de la brigade Etchebest, l’heure est, par contre, à la fête. En effet, le Meilleur Ouvrier de France se retrouve avec deux candidats de son équipe en finale. "Ils sont tous les deux en finale. C’est qui le patron ?", lance d’ailleurs le chef étoilé qui est donc certain de prendre sa revanche face à Michel Sarran, vainqueur de la saison 8 au côté de Jérémie Izarn.

Lundi prochain, la tension sera à son comble dans ce dernier épisode de Top Chef. Chacun à la tête d’une brigade composée d’anciens candidats de la saison, Victor et Camille devront séduire cent convives. Un défi de taille pour les deux finalistes qui ont montré l’étendue de leurs capacités lors de cette saison. Alors que Camille signe un sans-faute jusqu’ici avec sa cuisine gourmande et maîtrisée - le second en cuisine a été félicité par les plus grands chefs cuisiniers invités au concours -, Victor, véritable révélation de Top Chef qui a fait le tour du monde, a, maintes fois, impressionné le jury par ses plats créatifs et osés. "Je ne pensais pas du tout arriver en finale. Je ne sais pas à qui je dois cette place mais je pense qu’il y a une petite étoile là-haut qui m’a porté chance", confie Victor qui, une semaine avant de participer à Top Chef, voulait complètement arrêter la cuisine. Une chose est sûre, celui qui planche sur plusieurs projets télé a bien fait de revenir sur sa décision…