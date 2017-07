La rentrée de Touche pas à mon poste n’est pas des plus claires. Si Cyril Hanouna a rassuré ses "beautés" en annonçant que le talk-show serait de retour en septembre, la formule de ce dernier risque cependant d’en étonner certains. "Je veux revenir à des rendez-vous très identifiés. Cette année, c’était un peu bordélique", a reconnu Cyril Hanouna dans un entretien accordé à Puremédias.com.

Pour ce Touche pas à mon poste nouvelle formule, C8 a été jusqu’à changer la bande à Hanouna de plateau, préférant celui utilisé jadis par Le Grand Journal. Le contenu, lui aussi, sera revisité et laissera plus de place à l’analyse de la télévision et de la radio.

Au niveau des chroniqueurs , les changements sont également de vigueur. Le Parisien vient d’ailleurs de publier les noms des nouvelles recrues du talk-show. Pour renforcer le côté "expertise médias", Cyril Hanouna a fait appel à Renaud Revel, journaliste au Journal du Dimanche, Louis Morin, journaliste à Sud Radio et au Petit Journal, Rokhaya Diallo, militante, journaliste et auteur ainsi que Rachid Arhab, un journaliste de CNews qui s’avère également être un ancien membre du CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel) français, instance de contrôle avec laquelle Cyril Hanouna n’est pas en parfaite harmonie depuis ces dernières semaines.

L’humoriste de Salut les terriens !, Tom Villa, sera également de la partie - tout en restant dans l’émission de Thierry Ardisson - pour présenter la capsule Sans mensonges.