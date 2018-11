Les chroniqueurs de Touche pas à mon poste ont encore une fois débattu ce lundi des tensions qui règnent au sein du clan Hallyday. Réagissant à l'interview de David, le fils du rockeur, dans l'émission Sept à Huit diffusée sur TF1, l'équipe de Cyril Hanouna a fait part de son ras-le-bol quant au lynchage de Laeticia.





Malheureusement, Jean-Michel Maire n'a pas trouvé les bons mots - loin de là - pour défendre la jeune femme. "Ça me sort par les yeux que dès que Laura ou David parle c'est de l'émotion, c'est de la sincérité et dès que c'est Laeticia, on dit que c'est une pute", s'est ainsi indigné le chroniqueur. Une façon bien maladroite de venir au secours de Laeticia que n'a pas beaucoup apprécié l'animateur de l'émission. Cyril Hanouna a très vite recadré son chroniqueur et expliqué en des mots plus justes ce que ce dernier voulait exprimer en réalité.