Le commentateur sportif vedette, Rodrigo Beenkens, 54 ans, fête ses trente ans de carrière à la RTBF.

Sa voix est reconnaissable entre mille. Depuis trente ans, celle-ci tient compagnie et aiguille les téléspectateurs lors des plus grands événements sportifs diffusés sur la RTBF, comme le Tour de France - il en a commenté plus de 25 - ou encore les championnats de football. C’est deux semaines avant le Tour des Flandres que Rodrigo Beenkens, le commentateur sportif vedette du service public, a fêté son anniversaire de carrière. Trois décennies de commentaires, de surprises, d’émotions… de sport !

Il évoque également Eddy Merckx et des souvenirs particuliers de ces trente années de carrière.

(...)