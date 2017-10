Télévision Le télécrochet sera diffusé sur RTL-TVI cinq jours après M6.

La date officielle belge est enfin tombée. Nouvelle Star, émission dénicheuse de talents, sera diffusée à partir du 5 novembre sur RTL-TVI. Une date qui nous laisse un peu perplexe quand la chaîne française M6 annonce qu’elle donnera le coup d’envoi de cette nouvelle saison le 1er novembre prochain, soit quatre jours avant sa diffusion sur le petit écran belge. D’ici là, les téléspectateurs auront bien le temps de revoir l’épisode de lancement sur le web ou, du moins, trouver toutes les informations le concernant via les sites d’information français. Préparez-vous donc à être spoiler pendant… toute la saison !

Contactée par nos soins, RTL-TVI nous explique que cette date a été choisie sur base des " créneaux disponibles dans la grille des programmes " et " des habitudes des Belges ". Ces derniers iraient, en effet, dormir plus tôt que les Français, ce qui explique l’écart entre les tranches info (le JT belge est diffusé vers 19 heures, le français à 20 heures) et l’heure plus tardive du démarrage des primes de nos voisins de l’Hexagone.

La chaîne privée compte, en tout cas sur "la fidélité de ses téléspectateurs " pour atteindre les audiences espérées. " Nous avons rencontré la même situation avec Le meilleur pâtissier mais de très bonnes audiences étaient au rendez-vous. Nous espérons donc connaître le même succès avec Nouvelle Star."