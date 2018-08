"J’ai été contactée bien après la décision de B.J. Scott de quitter l’émission , assure Typh Barrow, Tiffany Baworowski (de son vrai nom aux origines polonaises) et amie de l’indétrônable coach et "Mama" de The Voice Belgique qui partagera les fauteuils rouges avec Vitaa, Slimane et Matthew de Puggy. C’est pour ça que je dis toujours que je ne la remplace pas. B.J. avait decidé, depuis un bon moment, qu’elle allait faire un break. C’est après qu’ils ont pensé à moi et j’en suis ravie. Car elle est la Queen de The Voice . B.J. reste B.J. et personne ne la remplacera."

(...)

Quel genre de coach serez-vous ?

"J’espère être un coach proche de ses talents. Quelqu’un d’accompagnant pour eux, à l’écoute et aussi un peu exigeante. Même si, pour certains, ils sont là pour développer leur carrière. Il est donc important pour moi de les pousser à se dépasser, sortir de leur zone de confort et pas rester sur leurs acquis d’avant l’émission."

(...)