"Quand mon coach (Dana Winner, NdlR) me sélectionne, c’est un gros soulagement , confesse Michel Acass, originaire de Nalinnes, dans la région de Charleroi. Et on se sent beaucoup plus léger car, à chaque fois qu’on monte sur scène, on a une pression énorme !"

Retour sur une soirée de folie pour le chanteur de 63 ans, qui possède une société active dans l’immobilier. "Je suis passé le quatrième de mon groupe. Il y en avait un qui était déjà éliminé, les deux autres attendaient leur sort, raconte-t-il. La présentatrice An Lemmens a alors demandé aux autres coachs si je devais aller en finale et… ils ont tous dit oui ! Que ce soit Walter Grootaers, Natalia ou Helmut Lotti, ils ont dit que je devais aller en finale. Ma coach Dana a donc validé cela. Incroyable !"

Pour se hisser dans le dernier carré final, le Carolo a chanté en français une chanson imposée, à savoir "Unchained Melody" des Righteous Brothers (extraite du film Ghost). "J’ai dû réécrire complètement les paroles en français. Et Walter Grootaers m’a même demandé que je lui envoie le texte car cela coulait bien selon lui. Je suis habitué à écrire des chansons donc je n’ai pas fait une traduction mot à mot. Mais j’ai gardé l’esprit et le thème du morceau."

Pour vendredi prochain, jour de la finale qui verra s’affronter deux femmes et six hommes de 59 et 66 ans, Michel Acass doit préparer deux autres chansons en français. "Elles m’ont aussi été imposées, confie celui qui avait notamment déjà fait une reprise étonnante de Muse, "Unintended" à voir sur son site https://www.michel-acass.com. L’une est ‘L’Envie d’aimer’ des Dix Commandements et l’autre a été choisie spécialement par Helmut Lotti. C’est une célèbre chanson française que je n’ai jamais chanté auparavant car elle est très casse-gueule. J’ai l’habitude de chanter des chansons hautes mais celle-là est plus difficile. J’ai quatre à cinq jours pour me préparer !"