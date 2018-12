Jean-Luc Lemoine a annoncé son départ de l'émission "TPMP refait la semaine" ce vendredi sur son compte Instagram et en a profité pour remercier toutes les personnes qui l'avaient soutenu.

"Je ne pourrai pas vous dire au revoir à l’antenne et comme je ne veux pas avoir des regrets à la Julien Lepers, je vous écris ces quelques mots pour le faire", a-t-il commencé.

"Je voulais remercier tous mes amis chroniqueurs, pour leur magnifique autodérision quand je les montrais dans les questions en 4/3. (...) Enfin bon, je ne veux oublier personne mais je sens bien que vous n’en pouvez plus de mes remerciements... alors merci à toutes les personnes de valeur que je n’ai pas citées mais qui se reconnaîtront ! (...) Et bien sûr, je voudrais remercier le patron, Cyril, de m'avoir fait participer à cette folle aventure. Quand je suis arrivé dans TPMP il y a bien longtemps en deuxième partie de soirée, je ne m'attendais pas à ce voyage mais il a été long et beau."

Avec ce départ surprise, TPMP perd un chroniqueur emblématique. Jean-Luc Lemoine était en effet présent depuis la première émission de Cyril Hanouna. Depuis quelques semaines, il n'avait toutefois plus mis les pieds dans TPMP et se contentait d'animer son émission "TPMP refait la semaine!" le vendredi.

A l'heure actuelle, impossible de savoir si Jean-Luc Lemoine s'est "contenté" de s'éloigner de ces deux émissions ou s'il compte définitivement quitter la chaine.