Dans environ deux mois, vers les fêtes de fin d’année, Sara de Paduwa, Cyril Detaeye et Ophelie Fontana se feront, à nouveau, pendant six jours et six nuits, enfermer dans le studio de verre de Viva For Life. L’objectif de l’action qui fête son cinquième anniversaire cette année : récolter un maximum d’argent pour aider les enfants vivant sous le seuil de pauvreté en Belgique. La générosité est d’ailleurs encore et toujours au rendez-vous après cinq ans. La preuve avec la somme record de 3.028.755 euros rassemblée l’année dernière.

Si aucun changement n’est à signaler au niveau du trio d’animateurs, à l’extérieur du cube les choses bougent. Au niveau de la localisation puisque ce dernier se retrouvera désormais à Nivelles, après deux saisons passées à Liege puis deux autres à Charleroi, mais également au niveau de la présentation.

La RTBF et VivaCité ont désormais confié les commandes des primes et access prime time de l’événement à l’un des couples phares du service public, Sebastien Nollevaux et Anne-Laure Macq. Un rôle que cette dernière tenait déjà les années précédentes avec Adrien Devyver.

Une premiere réelle présentation en duo pour les deux amoureux qui se retrouvent tous les jours à l’antenne dans On n’est pas des Pigeons (remplacés par les primes pendant une semaine) en compagnie des autres chroniqueurs de la bande. Sebastien Nollevaux, qui a fait partie des animateurs enfermés dans le cube pendant trois ans, fera également un grand retour exceptionnel dans le studio de verre pour fêter les cinq ans de l’action.