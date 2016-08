Un Koh-Lanta 100 % français

Télévision

À peine trois mois après la fin de la quinzième saison de, l’aventure continue sur TF1 avec une seizième saison exceptionnelle intitulée

Dès les premières minutes, un détail nous surprend : cette saison, sur les dix hommes et dix femmes à participer à l’aventure, aucun Belge ne répond présent. L’émission se veut 100 % française. Une déception quand on se souvient du beau parcours que notre compatriote Gabriel avait réalisé lors de la dernière saison, se hissant en finale du jeu d’aventure.

Venus des quatre coins de la France et de tous les milieux professionnels, les concurrents, sportifs ou pas, présentent des profils atypiques. Parmi eux, les caractères forts sortent déjà du lot. Certains bénéficient même déjà d’une étiquette comme Jérémy, considéré comme le "beau gosse" de la saison. Le jeune homme a d’ailleurs de la concurrence... Laurent, chef d’entreprise, sait également user de ses charmes et a déjà bien étudié sa stratégie : "Je vais opter pour la stratégie du suiveur pour que les gens se rendent comptent ensuite que je suis le leader", explique le trentenaire qui n’a qu’un objectif en tête : gagner. Une envie partagée par les vingt candidats et notamment par Freddy, compétiteur né. Sophie, déjà grand-mère, montre, quant à elle, d’emblée quelques signes de faiblesses.

Qui sera l’heureux vainqueur de cette seizième saison inédite et remportera les 100.000 euros promis en cas de victoire ? Les équipes sont formées, jaunes et rouges sont partis pour 42 jours d’épreuves en tout genre...