Télévision Après Jesta et Benoît qui étaient apparus main dans la main lors de la grande finale de Koh-Lanta l'année dernière, c'est, cette année, deux autres candidats qui sont tombés amoureux après leur passage sur l'île déserte.

Mathilde de l'équipe bleue et Bastien, ancien rouge, sont en effet ensemble.





"C'est une personne avec qui j'ai tout de suite énormément accroché", confie la jeune championne de natation synchronisée à Télé-Loisirs. Comme Jesta et Benoît, les tourtereaux se sont mis en couple une fois l'aventure terminée. "On s'est vus avec d'autres aventuriers. Il était là. Au fur et à mesure, on s'est rendus compte que l'on s'appréciait beaucoup", explique-t-elle. Ils étaient d'autant plus sur la même longueur d'ondes que le jeune homme venait de vendre sa pizzeria et qu'elle a pris une année sabbatique. "Il est comme moi en ce moment, dans une période de transition".

"C'est fou, Koh-Lanta est une agence matrimoniale ces deux dernières années", plaisante-t-elle. "Le fait de vivre la même expérience, ça rapproche énormément. J'ai trouvé que Bastien était vraiment quelqu'un d'intéressant sur tous les plans, ça n'a pu que coller".

Ils n'auront toutefois pas le loisir d'apparaître côte à côte sur les chaises des finalistes étant donné que Bastien est sorti à cause d'une blessure au genou vendredi dernier.