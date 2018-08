Face à Laurent Ruquier et son talk-show On n’est pas couché sur France 2, Claire Chazal animera donc une nouvelle émission culturelle le samedi soir - vers 22 h 30 - sur France 5, selon Puremédias .

Déjà à la tête d’Entrée libre (du lundi au vendredi à 20 h 20, juste après C à vous), la journaliste licenciée par TF1 en 2015 sera donc aux commandes d’une seconde émission, Passage des arts. Un rendez-vous télévisé où elle fera découvrir des spectacles vivants, parmi lesquels Madame Butterfly, La Traviata ou encore Carmen, ainsi que des documentaires inédits, dont Une nuit au musée avec François Berléand au Centre Pompidou ou encore avec Carole Bouquet au Quai Branly.