Petite nouveauté du côté de RTL-TVI. À partir de ce lundi, la chaîne privée vous proposera un autre rendez-vous météo "plus informatif" cinq minutes avant le RTL Info 13 heures. Celui-ci s’ajoute donc au bulletin météo classique diffusé à 13 h 30 et 19 h 40.

"Il y avait une volonté de la chaîne d’offrir des informations plus détaillées concernant la météo. En fait, on survolera les tendances météo en fonction de l’actualité", nous explique Sabrina Jacobs, titulaire de la météo de RTL-TVI. "Nous allons également faire un point sur la situation pollen puisque de plus en plus de personnes sont très sensibles à cette info, et sur la météo des plages, en Belgique et en Europe."

Cette capsule météo de trois minutes, "qui laissera beaucoup de place aux visuels" et qui sera présentée par le présentateur météo à l’antenne après le JT (Audrey Leunens, David Dehenauw, Stephan Van Bellinghen ou Sabrina Jacobs) continuera d’être diffusée pendant toute l’année. "La météo reste l’un des rendez-vous incontournables de la chaîne. On gardera donc cette capsule d’infos toute la saison pour informer les téléspectateurs sur la météo des neiges, par exemple", continue Sabrina Jacobs qui a été élue présentatrice météo préférée des lecteurs de la Dernière Heure en janvier dernier.