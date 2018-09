Le jeu des chaises musicales continue à la RTBF. Lundi dernier, les chaînes du service public ont fait leur rentrée. Et, tout comme La Une, La Deux a eu droit à son lot de changements. Outre l’arrivée de l’Europa League qui contraint 69 minutes sans chichis d’abandonner sa case habituelle du jeudi soir pour se retrouver le mercredi soir sur La Deux - le premier numéro de la saison est prévu le jeudi 19 septembre avec Agustin Galiana -, le 20.02 , bien qu’assez récent, prend de son côté un petit coup de fraîcheur.

Appelé à reprendre les commandes des Enfants de chœur sur VivaCité, Adrien Devyver, également présentateur du Grand Cactus et futur animateur enfermé dans le cube de Viva For Life, a été contraint de quitter le journal du Web. À sa place, les téléspectateurs ont découvert, dès lundi, une nouvelle tête, celle d’Olivier Fraipont, qui décortiquera désormais la Toile et les réseaux sociaux aux côtés de Bénédicte Deprez. Le duo présentera, comme la saison dernière, l’émission en alternance avec un autre tandem : Fanny Gillard et Thibaut Roland.

Le jeune homme n’est toutefois pas un inconnu du public de la RTBF. Il est en effet une véritable personnalité maison dont les téléspectateurs ont déjà pu apprécier l’humour et le côté décalé dans de nombreuses émissions de la RTBF, à savoir Tellement ciné, Une brique dans le ventre, C’est du belge ou encore 69 minutes sans chichis, magazine dans lequel il présentait sa séquence culte L’Improbable bio.