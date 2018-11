En vue de la grande action de sensibilisation Viva For Life, qui se tiendra du 17 au 23 décembre prochains à Nivelles, Sara de Paduwa prépare un numéro spécial des Associés.



Parmi les candidats de ce dernier, les téléspectateurs pourront retrouver les animateurs enfermés avec elle dans le cube, Ophélie Fontana et Adrien Devyver, ainsi que Walid et Anne-Laure Macq, les deux présentateurs de la quotidienne diffusée sur La Une.