Gérant du restaurant Au coin du feu en Meurthe-et-Moselle, Jean-Michel Rétif avait vu son restaurant être sauvé par l'intervention, toujours particulièrement vigoureuse, de Philippe Etchebest. Grâce au passage du chef étoilé dans son établissement sis à Vandoeuvre-lès-Nancy, le restaurateur avait même vu son chiffre d'affaires

augmenter de 20%. L'émission avait été diffusée le 21 septembre.





Selon Loractu, site d'information de la région, le propriétaire du resto se serait suicidé et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et circonstances du décès. Une lettre a également été retrouvée auprès de son corps sans vie.