"Je suis reconnaissante et heureuse d’être en vie mais triste de voir mes cheveux tomber. Qui souffre aussi de chute de cheveux à cause du cancer ? Parlez-moi, je compatis", a ainsi déclaré l'actrice américaine sur les réseaux sociaux. Ses fans, très inquiets, ont été nombreux à réagir. A un point tel que la star s'est empressée de les rassurer. "Je vais bien tout le monde! Je ne voulais pas vous faire peur. Presque huit mois post-traitement", a-t-elle expliqué.Pour rappel, Marcia Cross a marqué les esprits grâce à son rôle dans la série Desperate Housewives dans laquelle elle interprétait la belle et exigeante Bree Van de Kamp. L'actrice à la chevelure rousse a vu sa célébrité exploser suite à sa présence dans la série. Elle possède à ce jour pas moins de 57.200 followers. Autant de gens attristés par cette nouvelle...