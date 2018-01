Télévision Chaque semaine, une star (télé, chanson, cinéma…) évoque sa passion pour le sport. Premier invité : Michel Drucker.

Il a une silhouette parfaite. Il ne connaît pas le surpoids et affiche l’image d’un homme en pleine forme et au charme fou. Michel Drucker pratique le sport au quotidien sans hésiter à monter dans les efforts. Sans oublier qu’il s’astreint à un régime basé sur les protéines présentes dans la nourriture. En exclusivité, l’animateur le plus aimé de France mais aussi de Belgique, nous parle de son amour pour le sport.