Ces prochains jours vont être décisifs pour Touche pas à mon poste . Le Conseil supérieur de l’audiovisuel français devrait, en effet, rendre son verdict concernant le canular homophobe survenu en mai dernier dans l’émission. Un faux pas qui a fait la polémique et qui sera peut-être à l’origine de la déprogrammation du talk-show de Cyril Hanouna. " Le CSA pourrait non seulement interdire d’antenne TPMP pendant une dizaine de jours au minimum, mais également interdire de diffusion à cet horaire de toute émission qui ressemblerait de près ou de loin à TPMP. En clair, impossible pour Cyril Hanouna et C8 de mettre à l’antenne un dérivé de TPMP , même avec un autre nom et une mécanique un peu différente ", annonce le site de Jean-Marc Morandini.

Heureusement, l’équipe de Baba a plus d’un tour dans son sac pour faire face à la possible déprogrammation du divertissement. Cyril Hanouna ou Jean-Luc Lemoine, chroniqueur de Touche pas à mon poste, pourraient, en effet, et toujours selon le site d’information, revenir à l’animation d’Une famille en or, jeu culte qui devrait prendre la place du talk-show sur C8 (et Plug RTL?) si celui-ci vient à être privé d’antenne. Diffusé pour la première fois sur La Cinq en 1986, le programme a fait les beaux jours de TF1 de 1990 à 2014 (notamment avec Bernard Montiel, Pascal Bruner ou encore Christophe Dechavanne) et a ensuite été diffusé le temps de deux mois -faute d’audience- sur TMC avec Arnaud Tsamère. Il reviendrait donc peut-être sur le petit écran mais, cette fois-ci, sur C8 et sous le nom C’est beau la vie.