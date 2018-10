L’annonce, fort discrète, a pris tout le monde par surprise.

Lors des écrans publicitaires de Danse avec les stars, TF1 a présenté les six prochains épisodes d’Une famille formidable comme ceux de "l’ultime saison". Selon Le Parisien, Bernard Le Coq ne voulait plus continuer depuis le décès du réalisateur Joël Santoni et Anny Duperey avait toujours dit qu’elle ne poursuivrait pas sans son partenaire. La très populaire famille Beaumont (3,8 millions de téléspectateurs en moyenne par épisode l’an dernier) part donc à la retraite.