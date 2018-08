C'est en même temps que les auditeurs de Vivacité que nous avons appris tout ce que le service public annonce de neuf sur ses chaînes et stations pour la rentrée

Les associés



Il y avait beaucoup de grosses annonces aujourd'hui dans les studios de la RTBF. Pour commencer, Sara De Paduwa a levé le voile sur son nouveau jeu annoncé cet été Les associés. L'animatrice vedette sera a la tête d'un nouveau jeu promis comme un divertissement familial centré sur la culture générale. "Quatre candidats s'affronteront en cinq manches pour remporter une cagnotte qui risque de grossir rapidement !" C'est un rêve d'enfant qui se réalise pour l'animatrice et elle attend avec impatience de nous présenter ce programme venant d'un succès de la télévision italienne.

Pigeons et Viva for life

Autre émission déjà existante cette fois-ci avec On n'est pas des pigeons, reprise en main par Benjamin Maréchal. Cette nouvelle version, déjà lancée en radio, verra le jour lundi prochain en télévision. Benjamin Maréchal a annoncé une formule plus proche de l'actualité ainsi que du talk show. Le présentateur a également promis plus d'investigation mais également d'aide envers le public avec SOS Pigeons, promettant d'aider les consommateurs à éviter les arnaques. Enfin, on peut confirmer l'identité des trois présentateurs qui seront dans le cube de Viva for life : Adrien Devyver, Sara De Paduwa et Ophélie Fontana.

JT et élections communales

L'autre grosse nouvelle vient du format même du Journal Télévisé. Celui-ci aura droit à un nouveau décor plus spacieux ainsi qu'un nouveau générique. L'actualité sera prochainement menée par les élections communales qui seront couvertes avec un dispositif spécial. L'opération Moi, bourgmestre permettra aux citoyens à déclarer leurs attentes en tant qu'électeurs et les mesures qu'ils feraient passer s'ils étaient à la tête de leurs communes. La couverture des élections aura lieu également sur le web en permettant de découvrir, en tapant sur le site de la RTBF son code postal, à en savoir plus sur les enjeux politiques dans leur région mais également d'autres informations comme les chiffres de population, d'emploi, de sécurité ou encore de mobilité.

Nouveautés et reprises en télé

Des émissions populaires vont faire leur retour comme The Voice. Pour sa huitième saison, BJ Scott laisse son siège rouge à Typh Barrow, en compagnie de Matthew de Puggy, Vitaa et Slimane. Le grand Cactus, Max et Vénus et 69 minutes sans chichis feront leur retour avec peu de changements. À noter que l'émission de Joëlle Scoriels changera sa case du jeudi au mercredi soir suite aux matchs d'Europa League. Ces derniers reviennent sur la RTBF et seront présentés par Christine Schreder. Rayon nouveauté, on peut parler de l'arrivée du Burger Quiz et de M!, la nouvelle émission sur la pop culture animée par Cathy Immelen. En séries, si la saison 2 de La trêve devrait arriver en fin d'année,les suites d'Ennemi Public et Unité 42 sont prévues pour 2019. Les nouveautés s'appellent Good Doctor, Insoupçonnable et Balthazar tandis que la saison 3 de Versailles et la saison 7 de Game of thrones débarquent sur La Deux.

Radio et internet : changements et innovations

Sur les antenes de la RTBF, Vivacité accueille une recrue de choix avec Olivier Duroy. L'ancien animateur du Réveil Duroy sur NRJ sera aux manettes de Quoi de neuf de 16 à 19h. La récré de midi est reprise par Fanny Jandrain. Concernant le web, il sera au centre de plusieurs nouveautés. Pour les jeunes avec les Niouzz +, story instagram résumant l'actualité pour les jeunes. Les expériences digitales également, notamment l'expérience en réalité virtuelle 11.11.18 360°, voyage immersif au coeur de la première guerre mondiale. L'Esport aura sa place avec les Tarmac Ciné Sessions,événement gratuit rassemblant plusieurs joueurs dans une salle de cinéma bruxelloise tout en étant diffusé sur Internet, et les F1 Esports series, retransmises sur la Deux et Auvio. Enfin, les web séries seront plus nombreuses avec en meneur Boldiouk et Bradock, gagnant du dernier projet à appel et annonçant un humour extrêmement décalé. Le président de la RTBF Jean-Paul Philippot a confirmé l'importance de la plate-forme Auvio dans l'univers médiatique de la RTBF tout en rappelant sa gratuité. Il a également annoncé un partenariat avec Arte pour diffuser son contenu, en attendant d'autres chaînes encore secrètes pour le moment. Cela s'annonce donc comme une rentrée bien remplie pour la RTBF et ses présentateurs, avec une actualité et un programme assez chargés.

