Fabrice a frappé un taureau avec une fourche devant ses prétendantes horrifiées

Ce mardi, tout se déroulait bien dans la ferme de Fabrice lorsqu'un de ses taureaux passe la clôture et attaque un autre taureau Harem jusque dans l'étable. Fabrice va tenter de les séparer. Mais, malgré ses cris, les taureaux ne se calment pas. Il est obligé d'en attaquer un pour pouvoir chasser l'autre. L'une de ses prétendantes est horrifiée par la scène. "Il le frappe avec une fourche!", lance-t-elle en pleurant. " La femme sort même de l'étable. Ses yeux en avaient trop vu. "Il y a moyen de faire ça différemment!"

Une fois le calme revenu, les taureaux séparés. La prétendante s'en prend à Fabrice: "Tu m'as traumatisé, t'es pas bien ou quoi? ", lui lance-t-elle avant que l'agriculteur ne rétorque: "Je ne l'ai pas fait de bon coeur. J'étais obligé"

Face à cette situation, la production de l'Amour est dans le pré a décidé de placer le sigle "Interdit aux moins de douze ans" pendant cette séquence choc. "Cette séquence s'est déroulée sous nos yeux. Alertés par Sabine qui a su qu'il se passait quelque chose et qui a demandé à Fabrice d'intervenir, l'équipe a simplement suivi et filmé ce qui se passait. Nous ne pouvions pas aider Fabrice: ses taureaux sont habitués à lui seul, et lui seul savait comment agir. Nous nous sommes tenus le plus calmement possible à l'écart, prêts à l'aider au besoin et sous ses ordres", explique Anne Franck, rédactrice en chef de L'Amour est dans le pré. "Puisque cette séquence existait, il nous paraissait important de la montrer pour rappeler qu'un taureau aussi paisible soit-il reste un animal imprévisible et que le métier d'éleveur demande énormément de sang froid, de courage et n'est pas sans risques."