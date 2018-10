Valériane, seule Belge à défendre nos couleurs dans Le Meilleur Pâtissier, nous raconte les coulisses de l’émission de RTL-TVI.

Déterminée et très organisée, Valériane nous épate depuis trois semaines dans Le Meilleur Pâtissier. Malgré deux hors sujets, la Hannutoise, dernière Belge de l’émission, a brillé lors du numéro God save the cakes en réalisant une apple pie jugée "élégante, féminine et aérienne" par Mercotte et surtout "très bonne" par Cyril Lignac. Valériane passe à côté du tablier bleu mais se qualifie toutefois pour la suite de l’aventure pour le plus grand bonheur des téléspectateurs belges qui la suivent avec fierté derrière leur petit écran chaque lundi soir sur RTL-TVI.

"À la base, je ne voulais pas m’inscrire au Meilleur Pâtissier, nous confie Valériane lors d’une petite virée dans les rues de Bruxelles. Mes amis n’arrêtaient pas de me dire de tenter ma chance mais je ne pensais pas avoir le niveau. Je me suis finalement laissée convaincre. J’ai envoyé un mail et tout a commencé…"

Quelles sont les différentes étapes que vous avez dû passer avant de devenir candidate du Meilleur pâtissier ?

