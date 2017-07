La polémiste du talk-show du samedi soir a préféré réintégrer la chaîne internationale France 24, qu'elle avait quittée pour France 2, dans la peau de directrice de la rédaction francophone. A nos confrères du Parisien/Aujourd'hui en France, Vanessa Burggraf a déclaré que ce choix était le fruit de sa "décision, je ne suis pas poussée dehors" avant de s'expliquer plus en détails. "Il y a trois semaines, la direction de France 24 m’a proposé de prendre la direction éditoriale de la chaîne française. Laurent Ruquier m’a dit de prendre 8 jours pour y réfléchir et m’a laissé jusqu’au bout la liberté de rester ou de partir. Mais c’est une belle proposition que je ne pouvais pas refuser car l’actualité internationale est particulièrement intense en ce moment."

Au fond, après une saison passée dans ONPC, la principale intéressée avoue avoir vécu des moments douloureux. "La perspective de rentrer dans l’ombre ne me déplaît pas, je dois bien l‘avouer. J’ai passé des dimanches un peu difficiles."

De son côté, Laurent Ruquier semble respecter et soutenir la décision de Vanessa Burggraf. "Elle a beaucoup souffert cette année. Je crois qu’elle est soulagée de partir. [...] France 24 prouve que je n’avais pas fait un mauvais choix en la recrutant l’année dernière. Je n’ai rien à lui reprocher, je suis même content pour elle. Je la soutenais à fond mais il y a eu une campagne injustifiée. Ses prédécesseurs aussi faisaient des erreurs et on n’en parlait pas autant. Zemmour a dit bien pire, Yann Moix se trompe parfois, notamment sur la politique qui n’est pas son domaine de prédilection. Mais elle n’était jamais épargnée et je ne sais pas pourquoi. Elle n’avait pas de soutien de ses confrères. Est-ce que tout mérite vraiment d’être un buzz ?"

En guise de conclusion à cette expérience dans le talk-show, la polémiste se contente de défendre son bilan et de remercier Laurent Ruquier. "Il faut remettre les choses dans leur contexte, j’ai fait une erreur en 40 émissions. Ca arrive a beaucoup de journalistes de faire des erreurs. On ne m’a pas fait de cadeau ce sont les règles du jeu. Je les accepte. Quitter Ruquier est mon seul et unique regret."

De son côté, l'animateur est "quasi sûr de recruter une femme" pour la remplacer mais cherchera "plutôt une philosophe."