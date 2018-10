"Alors suis-je plutôt capsules vidéos ou Nespresso ?, rigole l’humoriste liégeoise de 42 ans dans une de ses célèbres capsules. Je suis pour Georges Clooney ! Pour lui lécher la petite moustache de lait qui lui reste sur la lèvre supérieure (sourire) !"

Le ton est donné. Véronique Gallo, et son humour atypique, débarque enfin sur une chaîne télé de son propre pays. "À un moment donné, il fallait quitter la Belgique car, bizarrement, le Belge a besoin d’avoir une légitimité en France, explique celle qui a cartonné à Paris avant le plat pays. Une fois que t’es tamponné en France, tout le monde va revendiquer que t’es belge. On est un petit pays donc il n’y a pas de star system - ce qui n’est pas plus mal - mais il y a une espèce de bienveillance entre nous. On ne se tire pas dans les pattes. On ne prend pas la place de l’autre. Or, à Paris, les places sont comptées !"

Déçue de ne pas avoir été prise pour Danse avec les stars, celle qui avait passé le casting du télécrochet de TF1 revient donc chez nous avec une série de 60 épisodes de 3 minutes et demi dont deux saisons ont été diffusées sur Téva et une sur 6Ter. "Mon personnage ne parle plus à sa psy comme sur YouTube mais à sa grande sœur qui est son espèce de modèle de maman avec ses grands enfants et qui a déjà tout vécu. Elle peut donc la coacher. Ces capsules traitent de tous les sujets familiaux avec la présence du papa Bertrand et sa bonne volonté un peu à côté de la plaque… (sourire) !"

Celle qui planche en ce moment sur une série (6x52 minutes sur quatre générations différentes de femmes de classe qui enseignent) et sur un long-métrage (une comédie dramatique sur l’histoire d’un homme qui revient à la vie après un deuil) a aussi envie de scène. "J’ai envie de sortir du one woman show pour faire du vrai théâtre, conclut celle qui est produite par Kev Adams. Je ne peux plus être sur YouTube de toute façon. À partir du moment où le concept a été pris par M6, j’ai dû signer une clause qui m’interdit de continuer à publier sur YouTube. Pour tous les fans qui se demandent pourquoi il n’y a plus de nouvelles capsules sur Internet, c’est parce que je n’ai plus le droit d’en faire toute seule. Ce qui est un peu dommage car ça me manque régulièrement. Tourner 60 épisodes en télé, ce n’est pas la même machine. Mais passer à la télé, par contre, remplit mes salles. Il y a un an et demi, je faisais des salles de 80 places en France, et aujourd’hui je suis passée à des salles entre 600 et 1.000 places. C’est la médiatisation qui amène ça."

"Kev Adams me donne carte blanche"

Produite par la boîte de Kev Adams, Véronique Gallo tient toutefois à ne "pas être pistonnée" par l’humoriste. Elle préfère y arriver "toute seule". "Il est très présent et au courant de tout. C’est quelqu’un que j’adore. Je lui dois beaucoup car c’est le premier producteur que je rencontre qui me donne une totale carte blanche au niveau artistique. Mais c’est un excellent conseiller, pour une bonne carrière. Le milieu artistique parisien étant un nouveau monde à appréhender, il faut avoir les bonnes entrées et un regard pertinent. C’est un jeune de 26 ans mais il est très mature pour son âge." Et la mère de quatre enfants ne compte pas vivre à Paris pour autant car ses enfants "sont toujours scolarisés en Belgique". "Si je me mets à ne plus voir mes enfants, ça ne va plus aller. Ma tournée est d’ailleurs un peu plus lente que les autres car je dois être présente pour eux. Mais pourquoi pas un jour ! "

À partir de ce 31 octobre, les mercredis, jeudis et vendredis sur RTL TVI à 20 h 15 (aussi sur RTL Play).

En tournée avec son One Mother show partout en Belgique : veroniquegallo.com ou via odlive.be.