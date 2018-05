Télévision Considéré comme le meilleur mentaliste français, Viktor Vincent débarque bientôt en spectacle en Belgique.

"Être mentaliste, ce n’est pas lire dans la pensée des gens même si on en a bien l’impression quand même, confesse celui qui fait un carton lors de ses passages dans les émissions télés de TF1 Pas de ça entre nous avec Arthur, Diversion et Mentalistes dans la tête des stars . Le tout est d’en créer l’illusion. On ne peut donc pas parler de pouvoirs surnaturels, malheureusement (sourire) !" Si son métier fascine autant (il a reçu un Mandrake d’or, distinction décernée aux plus grands illusionnistes du monde en 2015), Viktor Vincent se défend d’être un extraterrestre. "La pratique, comme l’hypnose, peut faire peur , concède l’artiste de 37 ans qui sera au Waterlol à la rentrée de septembre. Mais je ne me joue jamais des gens. Je joue avec eux. Il y a toujours un rapport bienveillant. Je les mets à l’aise."

Peut-on parler de magie ?

(...)