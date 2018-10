"Les deux derniers jeux télé que j’ai animés n’ont pas rencontré le succès escompté, donc il faut se rendre à l’évidence et se dire qu’il faut passer à autre chose, confie Vincent Lagaf’ à Télé-Loisirs à l’heure où son émission Strike ! sur C8 va passer à la trappe. Je pense que j’ai fait le tour des jeux télé. Maintenant que j’ai fait Off Roads sur RMC et L’Aventure Robinson sur TF1, je cours après ce genre de programmes. J’ai envie d’animer une émission de ce genre-là". Si l’avenir de Strike !, suite à sa gaffe (des propos pas très reluisants) avec Cyril Hanouna, est encore incertain, Vincent Lagaf’, lui, se veut direct. "J’ai rempli mon contrat de 15 émissions. Ils vont tout diffuser. Est-ce qu’ils voudront réitérer l’expérience, je ne sais pas. S’ils me le proposent, je ne sais pas si j’accepterais."