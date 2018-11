"Silence, moteur… action !" Il est aux alentours de 14 heures ce mardi 6 novembre au Centre médical du parc Léopold, à Bruxelles. Au détour d’un couloir, on y croise toute l’équipe du film Marguerite dirigé par Mik Colignon. Au programme ? Tournage de la scène de l’ascenseur avec Vincent Lagaf’ dans son propre rôle, Matthias Pohl (le gagnant belge de Secret Story 2) et Johnny Cadillac en chaise roulante. "Start your engine !", balance l’animateur télé au célèbre sosie de Johnny Hallyday, bouteille d’alcool à la main, avant de monter dans l’ascenseur.

